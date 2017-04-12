В Петербурге арестован водитель, бросивший самокат в ребенка

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В Петербурге суд арестовал на два месяца мужчину, который 9 апреля избил школьника и кинул в него самокат в ходе дорожного конфликта.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 23-летнего водителя на два месяца за причинение травм 10-летнему школьнику, передает "Интерфакс".

Парня задержали по обращению матери пострадавшего мальчика. По данным полиции, задержанный оказался уроженцем Алтайского края Никита Кравченко, к уголовной ответственности не привлекался.

9 апреля в Санкт-Петербурге завязался конфликт между 10-летним школьником на самокате и водителем иномарки. По данным следствия, школьник переходил дорогу вместе с самокатом по пешеходному переходу на зеленый свет. Водитель внезапно выскочил из машины, ударил мальчика кулаком, бросил в него самокат, после чего скрылся. За ребенка вступились двое находившихся рядом мужчин, которые вызвали на место полицию и сообщили номер машины. Ребенка доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Девушка Никиты приводит другую версию событий. По ее словам, школьник ехал на самокате на красный свет. Водитель посигналил ему, припарковался и побежал за ним, чтобы объяснить ПДД. Ребенок начал кривляться и хохотать, но после того, как Никита его догнал, попросил прощения. Затем молодой водитель поднял самокат и бросил его в сторону мальчика, но никак не в него. По словам девушки, никто никого не оттаскивал, а Никита после инцидента спокойно сел в машину.

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