Собянин поручил провести опрос жителей пятиэтажек по теме реновации

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Власти Москвы проведут масштабный опрос по программе реновации пятиэтажек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе реновации. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Мэр рассказал, что сейчас власти готовят предварительный список домов для включения в программу реновации.

"В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование - в течение мая-июня", - написал Собянин.