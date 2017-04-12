Путин встретился с Тиллерсоном в Кремле
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ранее глава Госдепа встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Песков сообщал, что встреча с Путиным возможна, если дипломаты сочтут целесообразным сообщить о результатах своих переговоров.
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова", - сказал он.
Ранее Лавров провел переговоры с Тиллерсоном. Как сообщал Песков, встреча с Путиным может состояться, если дипломаты сочтут необходимым доложить об итогах их переговоров.
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