Путин встретился с Тиллерсоном в Кремле

Встреча Владимира Путина и Рекса Тиллерсона в 2012 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ранее глава Госдепа встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Песков сообщал, что встреча с Путиным возможна, если дипломаты сочтут целесообразным сообщить о результатах своих переговоров.