18:40, 12 апреля 2017

Путин встретился с Тиллерсоном в Кремле

Теги:  Политика  путин  сша  песков  россия  тиллерсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ранее глава Госдепа встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Песков сообщал, что встреча с Путиным возможна, если дипломаты сочтут целесообразным сообщить о результатах своих переговоров.

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова", - сказал он.

Ранее Лавров провел переговоры с Тиллерсоном. Как сообщал Песков, встреча с Путиным может состояться, если дипломаты сочтут необходимым доложить об итогах их переговоров. 

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