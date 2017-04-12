Россия продолжит наращивать потенциал в космической сфере

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Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, в ближайшие десять лет в стране должны появиться прорывные разработки.

Россия отмечает День Космонавтики. 12 апреля 1961 года — Юрий Гагарин совершил первый полёт по земной орбите и, как сказал о нём легендарный астронавт Нил Армстронг, позвал людей в космос. Планы развития отрасли обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает "ТВ Центр".

Перед началом заседания Президент поздравил с днём рождения главу Минфина Антона Силуанова. В подарок ему было вручено собрание сочинений Сергея Витте - министра финансов и премьер-министра России на рубеже XIX- XX веков.

Перейдя к теме космической, Владимир Путин напомнил о том большом значении, которое всегда придавалось в нашей стране достижениям отрасли.

"Хотел бы всех вас поздравить с праздником, который всегда нам близок, мы всегда с интересом смотрим на работу отрасли, которая отмечает свой профессиональный праздник. Это не отраслевой праздник - он без всякого преувеличения общенародный имеет характер: это День космонавтики. Всех вас поздравляю! И попрошу Игоря Анатольевича Комарова рассказать о результатах работы госкорпорации "Роскосмос" в 2016 году и стратегии развития на период до 2030 года", - сказал Путин.

В числе главных задач "Роскосмоса" Игорь Комаров назвал рост экономической отдачи от деятельности корпорации. На мировом рынке коммерческой космонавтики доля нашей страны составляет сегодня менее 5%. В ближайшие годы её планируется увеличить до 10. Для этого "Роскосмосу" необходимо сохранить позиции по запускам ракет-носителей и увеличить объёмы услуг, связанных с работой спутников, в частности навигации. В серьёзном обновлении нуждается производственная база отрасли. Ей требуется современное оборудование и существенное повышение производительности труда.

Позже, выступая на торжественном вечере в Кремле, Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере. В ближайшие годы в стране появятся прорывные разработки. Это будут ракеты-носители нового типа, пилотируемый корабль, современные материалы. Космическая отрасль, как подчеркнул Владимир Путин, должна вести страну вперёд, стать мощным стимулом для развития технологий, образования и науки. Глава государства поблагодарил ветеранов космонавтики, и отметил, что те, кто работают в отрасли сегодня, достойно продолжают дело старших поколений.

"Успех нашей космической программы зависит от людей. И поэтому очень важно привлечь к решению интересных, по-настоящему амбициозных задач - молодые поколения исследователей. Ответственных, целеустремлённых профессионалов с высоким уровнем знаний и передовыми компетенциями. Надо верить в себя и собственные силы, идти навстречу мечте, добиваться технологических и научных прорывов. Я ещё раз поздравляю вас с праздником, Днём космонавтики, желаю новых свершений на благо Родины", - заявил Путин.