По всей России прошел первый космический квест

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В России в День космонавтики прошел квест "Первый. Космический". Участникам в игровой форме рассказали об истории освоения космоса.

В День космонавтики в крупных городах России стартовал масштабный научно-познавательный и одновременно развлекательный проект - "Первый космический квест. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его суть - в игровой форме рассказать об истории освоения космоса человеком. Некоторые задания базируются на личном опыте российских космонавтов. Любой желающий в возрасте от 14 лет сможет почувствовать - каково это быть участником экспедиции на орбитальную станцию, которому предстоит спасти планету от энергетической катастрофы. Площадками для мероприятия в разных городах станут планетарии, музеи космонавтики, культурные центры и парки.

Первый космический квест - это новый формат получения знаний, предложенный движением "Волонтеры Победы". Организованные ими в прошлом году тематические квесты имели большой успех среди молодежи. Нововведение этого года - система рейтинга. Набравшие наибольшее число очков осенью соберутся на финальной игре в Москве.