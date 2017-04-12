Коммунисты и единороссы поддержали поправки к законопроекту о реновации жилья

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Депутаты Мосгордумы поддержали проект федерального закона о реновации жилфонда столицы с учетом предложений городского отделения партии "Единая Россия". Постановление было принято в ходе заседания столичного парламента.

Депутаты Мосгордумы проголосовали за проект федерального закона о реновации жилфонда столицы с учетом предложений городского отделения партии "Единая Россия". Соответствующее постановление было принято в ходе заседания столичного парламента, сообщает TVC.RU.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил необходимость внесения изменений в действующие правила землепользования и застройки, обусловленную поддержкой будущей программы реновации подавляющим большинством москвичей.

"Еще год назад мы представить себе не могли, что город замахнется на такой грандиозный проект. Однако отдельные параметры будущих преобразований не предусмотрены действующими правилами землепользования и застройки. Придется вносить изменения, при этом важно, что при осуществлении программы реновации должны быть сохранены процедуры выявления мнения жителей столицы. Как показывает массив обращений, которые приходят и в Мосгордуму, и в адрес партии "Единая Россия", реновацию поддерживает подавляющее большинство москвичей и затягивать с ней никому не хочется", - сказал Шапошников.

"Проект федерального закона поступил на отзыв в субъекты федерации, в том числе и Москву. Законопроект был официально внесен в Московскую городскую думу, и мы имеем право сегодня дать свой отзыв, свое заключение на данный проект федерального закона. До 13 апреля все отзывы должны поступить в Государственную думу", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Он предложил принять положительный отзыв на данный законопроект и озвучил поправки, которые ранее внесли представители столичного отделения "Единой России".

Проект реновации предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950-1960 гг. постройки. Предполагается, что переселение жителей будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения. Как уточняется в пояснительной записке к документу, при этом будут учтены конструктивные особенности современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры.

Переселение жителей будет осуществляться в тот же или в соседний район проживания. В документе уточняется, что строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций, с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения.

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