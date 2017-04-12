Исполнитель теракта в Петербурге находился под наблюдением спецслужб Турции

Теги: В мире санкт-петербург террорист турция

Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбаржон Джалилов приехал в Турцию в конце 2015 года и через год был депортирован обратно в Россию за нарушение миграционного законодательства. Как сообщил представитель турецких властей, в период нахождения на территории Турции Джалилов попал в поле зрения спецслужб из-за своих подозрительных связей.

Исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов попал в поле зрения турецких спецслужб из-за своих подозрительных связей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей Турции, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, Джалилов прибыл в Турцию в конце 2015 года, однако был депортирован в Россию спустя год из-за нарушения миграционного законодательства. Он попал в поле зрения спецслужб из-за своих подозрительных связей. В то же время, никаких действий в отношении Джалилова не предпринималось ввиду отсутствия с его стороны нарушений закона.

Позднее россиянина был выслан из Турции из-за нарушения визового режима. Его оштрафовали и депортировали с запретом на последующий въезд.

"Возвращение в Россию было для него легким. Судя по всему, у него не возникло никаких проблем", - добавил источник.

В петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел взрыв. В тот же день на станции "Площадь Восстания" было найдено и обезврежено еще одно взрывное устройство. По последним данным, погибли 14 человек.

По данным следствия, теракт был совершен смертником - выходцем из Средней Азии Акбарджоном Джалиловым. По делу о теракте задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

Читайте также:

Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 14 человек

СМИ узнали о депортации петербургского смертника из Турции в 2016 году

Суд в Петербурге арестовал шестерых человек по делу о теракте в метро