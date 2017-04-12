Лавров отругал американских журналистов за "базар". Видео

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Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул американских журналистов в отсутствии воспитания и манер. Инцидент произошел перед началом встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Журналисты начали громко кричать, привлекая внимания Лаврова. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "базаром".

Американские журналисты перед началом встречи главы МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном устроили "базар" в стенах Дома приемов ведомства. Такую характеристику их поведению дала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщает TVC.RU, на протокольной съемке слышно, как представители СМИ при появлении российского министра начали громко выкрикивать его фамилию, пытаясь привлечь внимание. Сергей Лавров прервал их вопросом "Кто вас воспитывал?"

"Кто вас учил манерам?" - задал еще один вопрос министр, после чего собравшиеся затихли.

Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что "особняк вздрогнул - такого "базара" его столетние своды не помнили".

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