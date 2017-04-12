Пять машин столкнулись на западе Москвы
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На западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Есть пострадавшие.
В Москве пять автомобилей столкнулись на пересечении Ломоносовского проспекта и улицы Менделеевская, передает ТАСС.
"На пересечении Ломоносовского проспекта и Менделеевской улицы столкнулись пять автомобилей. На место ДТП приехали две машины скорой помощи",- говорится в сообщении.
По данным агентства "Москва", в результате ДТП есть пострадавшие.
На данный момент выясняются обстоятельства аварии.
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