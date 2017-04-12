После пожара в Котельниках обнаружили тела двух человек

Теги: пожар жертвы Происшествие

Два тела нашли в сгоревшем домовладении в подмосковных Котельниках. На одном из погибших обнаружено не менее семи ножевых ранений. Следствие возбудило уголовное дело.

Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел после пожара в городе Котельники, говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, сгоревшее домовладение принадлежало 55-летнему москвичу, погибшими оказались его 46-летний брат и 55-летний знакомый. На теле одного из мужчин установлено не менее семи ножевых ранений.

В настоящее время следователи выясняют причины пожара и обстоятельства преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Читайте также:

В МЧС назвали причину пожара в Храме всех религий в Казани

В Иваново при разборе завалов пожара обнаружили тела двух спасателей

В подмосковном кафе в результате пожара погибли 3 человека