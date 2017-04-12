"Глаза не отводи!": зампостпреда России в ООН отчитал британского коллегу

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта. Российский дипломат указал британцу на недопустимость оскорбления России после того, как тот заявил, что российская сторона злоупотребляет правом вето в Совбезе и поддерживает режим Башара Асада.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта на заседании Совета безопасности всемирной организации. Как стало известно TVC.ru, гневную тираду российского дипломата вызвало заявление Райкрофта о том, что Россия злоупотребляет правом вето в Совбезе и поддерживает режим Башара Асада в Сирии.

"Не смей оскорблять Россию больше! Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь", - заявил Сафронков.

Дипломат обвинил британского постпреда в создании помех политическому урегулированию сирийского конфликта и затруднении работы спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры.

"Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал", - сказал постпреду Британии Сафронков.

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