В ДТП на севере Москвы пострадал полицейский на мотоцикле
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Сотрудник ДПС на мотоцикле пострадал в результате столкновения с такси на севере Москвы. Он госпитализирован.
В Москве патрульный мотоцикл ДПС столкнулся с такси на Дмитровском шоссе, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.
"Патрульный мотоцикл ДПС столкнулся с машиной такси около дома номер 13 по Дмитровскому шоссе. В результате аварии пострадал сотрудник ДПС", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате аварии пострадал сотрудник ДПС, он госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
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