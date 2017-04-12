Россия и США договорились остановить деградацию отношений

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Уровень доверия между Россией и США находится на самом низком уровне. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров с Владимиром Путиным. Встречу с президентом он оценил как продуктивную. В свою очередь, Сергей Лавров назвал переговоры с Тиллерсоном обстоятельными и откровенными.

Владимир Путин на переговорах с Рексом Тиллерсоном подтвердил желание России преодолеть противоречия с США, но только при наличии встречного движения с американской стороны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле президента России с госсекретарем США.

"Мы зафиксировали, что нынешний этап в наших отношениях, да и в международной ситуации не самый спокойный, есть многочисленные проблемы, в том числе которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрацией США - администрацией Барака Обамы", - приводит слова Лаврова агентство "Интерфакс".

Он добавил, что после переговоров в Москве Россия и США стали лучше понимать друг друга. Более того, по словам Лаврова, Владимир Путин подтвердил готовность возобновить меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

В свою очередь, Рекс Тиллерсон оценил переговоры с Путиным как продуктивные. Он также признал, что уровень отношений США и России находится на самом низком уровне. По мнению госсекретаря, две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении.

Тиллерсон рассказал, что в ходе его визита в Москву была достигнута договоренность о создании рабочей группы по разрешению вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации.

"Мы должны остановить деградацию наших отношений, должны восстановить доверие", - заметил американский дипломат.

Встреча Владимира Путина, Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона длилась больше двух часов.