Лавров: государственный секретарь санкциями не угрожал

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Вопрос о дополнительных санкциях из-за вмешательства в избирательную кампанию в США в ходе переговоров Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова не обсуждался. Об этом сообщили оба дипломата в ходе пресс-конференции. В то же время Тиллерсон заявил, что США обладают доказательствами влияния России на предвыборную гонку. Лавров, в свою очередь, заявил, что ни единого факта, подтверждающего это, представлено не было.

Вопрос о санкциях в отношении России в ходе переговоров Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном не обсуждался. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции оба дипломата.

"Государственный секретарь санкциями сегодня не угрожал", - заявил Лавров.

По словам Тиллерсона, вопрос об изменении статуса ограничительных мер, введенных в отношении России, не обсуждался. Также, по его словам, не затрагивалась тема введения новых санкций в связи с вмешательством в предвыборный процесс в США. Тиллерсон отметил, что это очень серьезный вопрос, который обсуждается властями Соединенных Штатов. Госсекретарь заявил, что США обладают доказательствами вмешательства в предвыборные процессы.

"Что касается опять прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы не единого факта, ни даже намека на факты не увидели. Кто их видел, я не знаю. Нам никто ничего не показывал, нам никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений", - заявил Лавров.

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