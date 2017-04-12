КНДР готовится к войне: репортаж "ТВ Центра" из Пхеньяна

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ об эвакуации из Пхеньяна 600 тысяч человек — не хватает мест в бомбоубежищах. Руководство страны готовится к войне. США наращивают авианосную группировку у берегов полуострова. Также сообщалось о переброске частей китайской армии к границе с КНДР. Жители страны начали ритуальное прощание - друг с другом, домом, работой. Прощаться с руководителями страны строжайше запрещено.

С монумента идеи Чучхе весь Пхеньян, как на ладони. Справа — восточный берег. Слева — западный, среди зданий которого больше всех выделяется Большая народная библиотека КНДР, на площади перед которой уже идут приготовления к торжествам.

Флаги, северокорейские марши, тысячи людей, курсирующие туда-сюда, отрабатывая все движения до автоматизма — 105-летие великого Ким Ир Сена страна готовится отмечать с размахом. К этой дате приурочен военный парад. И, вероятно, очередное испытание атомной бомбы, помешать которому всерьез пообещали США. Пхеньян эти заявления уже прокомментировал, передает "ТВ Центр".

"Соединенным Штатам следует подумать о катастрофических последствиях, к которым может привести попытка нанесения превентивного удара по КНДР. В случае проявления признаков такой агрессии Пхеньян подвергнет ядерной атаке союзников и военные базы США в регионе", - заявили в КНДР.

Воинственная риторика КНДР пока, правда, не приносит никакого результата. Ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, способным нести на борту ядерное оружие, продолжает направляться к Корейскому полуострову. По некоторым данным, к нему присоединилась и американская подводная лодка с более чем сотней ракет "Томагавк". Официально флот США принимает участие в совместных с Сеулом учениях, сценарий которых, однако, не может не беспокоить Пхеньян.

"Сейчас они отрабатывают захват Пхеньяна, уничтожение руководства страны, выход на границу с Россией и Китаем, установление административного управления в разных провинциях. Ну это, на самом деле, такие очень вызывающие мероприятия, скажем так. И, конечно, северокорейцы на это реагируют", - комментирует чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Подготовка к ядерным испытаниям, судя по свежим фотографиям со спутника, что публикуют американские издания, продолжается. Для Пхеньяна оно будет уже шестым по счету. В феврале там завершились пуски баллистических ракет. В Вашингтоне, Сеуле и Токио считают, что до создания межконтинентальной ракеты, способной долететь уже и до США, КНДР осталось совсем чуть-чуть. Возможно, оттого Трамп так и спешит с военными мерами, ставя фактически ультиматум. Правда не Пхеньяну, а Пекину.

"Северная Корея напрашивается на неприятности. Будет замечательно, если Китай решит помочь. Если нет, мы решим проблему без них", - написал он у себя в Twitter.

Китай, пожалуй, одна из немногих стран, которые поддерживают экономические отношения с Северной Кореей. Пекин поставляет в эту страну продукты питания, технику, горюче-смазочные материалы. Зависимость Северной Кореи от этих поставок колоссальная. И убедить главу КНР Си Цзиньпина надавить на КНДР именно экономически у Трампа, похоже, получилось. Министр Китая по делам Корейского полуострова, находящийся сейчас в Сеуле, уже пригрозил Пхеньяну санкциями.

"В качестве мер воздействия рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР", - заявил он.

Эти сигналы "Север" явно уловил, пусть пока и не показал вида. Испорченные отношения с Китаем ударят куда больнее американских ракет, если США все же решатся на военную агрессию в отношении КНДР.

"В газетах и пропаганде здесь так говорится, поскольку страна обладает достаточным потенциалом сдерживания, то этот потенциал достаточен, чтобы охладить любые горячие головы. Все же здесь исходят из того, что американцы не решатся на какие-то действия", - говорит Мацегора.

Японское информагентство Kyodo, ссылаясь на свои источники, уже сообщило, что Госдеп проинформировал правительство Японии о нанесении удара по КНДР, если опять же усилия Китая не принесут результата. Срок до субботы. Именно в этот день Северная Корея отпразднует День солнца, юбилей своего пожизненного президента Ким Ир Сена. Правда, этот праздник, судя по той же Сирии, тот же Трамп с легкостью может и омрачить.

Александр Панюшкин, Сергей Давидяк. "ТВ Центр", Пхеньян, КНДР.