Тиллерсон назвал рутиной маневры флота у Корейского полуострова

Теги: В мире сша кндр армия

Маневры американского флота в районе Корейского полуострова являются рутинной операцией. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, передвижение авианосной группы было запланировано заранее и не имеет определенной военной цели.

Передвижение авианосной группы США в Тихом океане, в районе Корейского полуострова, происходит в рамках рутинной операции. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

По словам американского дипломата, маневры флота были запланированы и не имеют определенной военной цели.

Ситуация вокруг Корейского полуострова была одной из тем переговоров в Кремле. Как заявил глава МИД России, у Москвы и Вашингтона есть общее стремление урегулировать проблему КНДР и денуклеаризацию полуострова мирными средствами. Об этом сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе стало известно, что к берегам Корейского полуострова направляется тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson. В состав авианосной группы также входят несколько ракетных крейсеров.

По данным СМИ, изначально авианосец должен был направиться из Сингапура в Австралию, но внезапно развернулся в сторону Южной Кореи, в акватории которой побывал всего месяц назад.