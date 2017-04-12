Лавров напомнил Тиллерсону о неудачных уроках прошлого

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Глава МИД Сергей Лавров напомнил своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону, что все эксперименты по свержению диктаторских режимов не венчались успехом. Он добавил, что Россия не делает ставку именно на Башара Асада, а сирийский народ должен сам определять свою судьбу.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону уроки истории по свержению диктаторских режимов, комментируя вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада, передает "Интерфакс".

"Эксперименты такого рода, основанные на одержимости смены какого-то диктатора, тоталитарного, авторитарного лидера, мы уже проходили, и слишком хорошо знаем, чем это кончается. Позитивных примеров, когда свергался бы диктатор и все пошло бы как по маслу, я не припомню", - заявил Лавров.

Тиллерсон в свою очередь сообщил, что режим Асада приходит к концу, его уход займет определенное время. Россия, по мнению госсекретаря, является "наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять реальность".

"Очевидно, что наша позиция - что режим Асада подходит к концу, и они сами в этом виноваты своим поведением", - сказал он.

В МИД России отметили, что не делают ставку ни на Башара Асада, ни на кого-то другого. По мнению Лаврова, сам сирийский народ должен решить, кто ими будет управлять.

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