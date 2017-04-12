"Монако" обыграл "Боруссию" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Футбольный клуб "Монако" одержал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Французский клуб "Монако" обыграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает TVC.RU, встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыл Килиан Мбаппе на 19-ой минуте. Спустя 16 минут гости удвоили преимущество, однако на 57-ой минуте Усман Дембеле сократил отставание в счете. Третий мяч в ворота "Боруссии" забросил на 79-ой минуте Мбаппе. Спустя пять минут Синди Кагава ответил вторым мячом в ворота "Монако".

Матч должен был состояться накануне. Встречу перенесли из-за взрыва у автобуса "Боруссии". Правоохранители квалифицировали случившееся как теракт.

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