Певец Евгений Осин пожаловался в полицию на собутыльников

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Певец Евгений Осин обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей из его квартиры. Как сообщили в правоохранительных органах, музыкант рассказал, что 2 апреля употреблял спиртное в компании двух женщин и мужчины. Осин отметил, что после их ухода из квартиры пропали два телефона Samsung и iPhone 3.

Певец Евгений Осин обратился в полицию с заявлением о краже трех мобильных телефонов из его квартиры. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Евгений Осин пояснил, что еще 2 апреля он употреблял спиртное в компании двух женщин и одного мужчины. По словам певца, после того, как собутыльники ушли из квартиры на улице Демьяна Бедного, где происходило застолье, у него пропали три мобильных телефона: два марки Samsung, а один iPhone 3", - рассказал он.

По данным источника, сумма нанесенного певцу ущерба составила 24 тысячи 100 рублей.

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