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Американцы назвали Иванку Трамп самой популярной сотрудницей резиденции президента США. Ее поддерживают 46% респондентов. Трамп занимает должность советника своего отца.

Дочь президента США Иванка Трамп стала самой популярной сотрудницей Белого дома, передает "Интерфакс" данные совместного опроса компании Morning Consult и издания Politico.

Деятельность Иванки Трамп положительно оценивают 46% респондентов, отрицательно - 36%, а 17% опрошенных никогда не слышали о ней.

Высокие оценки получила также первая леди США Меланья Трамп. 48% американцев высказались положительно о ней, 34%- отрицательно. 17% респондентов "никогда не слышали о ней".

Менее популярна среди американцев деятельность старшего советника Дональда Трампа, зятя и супруга Иванки, Джареда Кушнера (27% - положительно, 30% - отрицательно и 42% - "никогда не слышали"). И пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Его деятельность одобряют 28% американцев, 37% критикуют, а 36% никогда не слышали о нем.

Опрос проводился с 6 по 9 апреля среди 1988 человек.

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