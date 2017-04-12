Россия наложила вето на проект резолюции по химатаке в Сирии

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Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Документ также требовал от Дамаска предоставления информации обо всех воздушных операциях в этот день. Против принятия резолюции выступила Боливия, Китай воздержался.

Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза ООН по применению химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС.

Документ, подготовленный западными странами, предполагал осуждение химической атаки, и требовал от Дамаска предоставления информации обо всех воздушных операциях 4 апреля.

Резолюция набрала необходимые для принятия 10 голосов, в связи с чем Россия приняла решение воспользоваться правом вето. Против документа выступила Боливия, Китай воздержался.

На почве применения права вето в среду в СБ ООН произошел инцидент между заместителем постоянного представителя России и постпредом Великобритании. Мэттью Райкрофт заявил, что российская сторона злоупотребляет блокированием документов в совбезе, и поддерживает режим Башара Асада в Сирии. Российский дипломат ответил довольно жестко.

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