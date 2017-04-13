Дамаск пригласил экспертов ОЗХО на авиабазу Шайрат

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Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли там зарин. В применении этого вещества западные страны обвиняют сирийское правительство. В среду Россия заблокировала проект резолюции Совбезе ООН, согласно которой Дамаск был обязан предоставить ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля.

Дамаск готов предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин. По словам постпреда арабской республики при ООН, Дамаск просит направить профессиональную миссию также в Хан-Шейхун, чтобы установить, что именно произошло, передает "ТВ Центр".

При этом, подчеркнул сирийский дипломат, для доступа в этот район экспертам понадобятся гарантии безопасности от террористических группировок, контролирующих эту территорию, а также "стран, которые оказывают им поддержку".

Накануне Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Документ также требовал от Дамаска предоставления информации обо всех воздушных операциях в этот день. Против принятия резолюции выступила Боливия, Китай воздержался.

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