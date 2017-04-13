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В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье огнем охвачено свыше 1800 гектаров. С возгораниями борются более 500 человек, задействовано 100 единиц техники.

Лесные пожары тушат на Дальнем Востоке и в Сибири. По данным властей, ситуация намного серьезнее, чем в прошлом году - территория, пройденная огнем, в два с половиной раза больше, передает "ТВ Центр".

В Забайкальском крае за сутки площадь пожаров увеличилась вдвое и достигла почти 400 гектаров. Первые очаги зарегистрированы и в Бурятии.