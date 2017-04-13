Бешеный кот покусал ребенка на юго-востоке Москвы

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В Некрасовке больной бешенством кот покусал ребенка. Кроме того, еще пять человек, которые контактировали с животным, сейчас проходят курс антирабического лечения. Из-за этого случая мэр столицы Сергей Собянин накануне объявил карантин по бешенству на юго-востоке города.

Больной бешенством кот покусал ребенка на территории района Некрасовка на юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

"Взрослое животное (кот) было приобретено владельцами около полутора месяцев назад через портал Avito, по объявлению волонтеров. Кот не был вакцинирован от бешенства. 1 апреля кот проявил агрессию и укусил ребенка, родители за медицинской помощью не обращались, рану обработали самостоятельно", - говорится в сообщении

Затем 7 апреля состояние кота изменилось. У него появилось неадекватное поведение и усиленное слюнотечение. На следующий день животное погибло и после этого был получен положительный результат экспертизы на бешенство. Кроме того, еще пять человек, которые контактировали с котом, сейчас проходят курс антирабического лечения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин по бешенству на юго-востоке города. Как говорится в постановлении, он будет действовать до 9 июня. В этот период на территории района запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы Некрасовки.

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