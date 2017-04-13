Звезда фильма "Обитаемый остров" выпал из окна в Москве

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Актер Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна квартиры жилого дома на западе Москвы. Мужчина получил многочисленные травмы, однако остался жив.

Актер Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна Москве, передает ТАСС.

31-летний Степанов выжил, но сломал таз, стопы и плечо. По словам очевидцев, он сидел на подоконнике окна своей квартиры на улице Давыдковская и не удержал равновесие.

"В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Фильм "Обитаемый остров" был снят режиссером Федором Бондарчуком по повести Аркадия и Бориса Стругацких в 2008 году. Василий Степанов исполнил в киноленте главную роль.

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