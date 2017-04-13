Трамп напомнил КНДР о наличии у США атомных подлодок

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У ВМС США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки. Об этом американский президент Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина рассказать лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Глава Белого дома настроен решительно и заявляет о недопустимости появления ядерной мощи у Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать руководству Северной Кореи, что у американских ВМС есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки. Об этом, как сообщает ТАСС, сам глава Белого дома рассказал газете The Wall Street Journal.

По словам американского лидера, КНДР нельзя позволять располагать ядерной мощью. При этом президент США подчеркнул, что у Пхеньяна еще нет "средств доставки" ядерного заряда, но получить их – "самое простое" в этом деле, добавил Трамп. По его словам, КНДР их заполучит.

В итоге он предложил китайскому лидеру рассмотреть вопрос о прекращении поставок в КНДР угля по морю.

Накануне, 12 апреля, Трамп написал в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с Си Цзиньпином о проблеме Северной Кореи.

Had a very good call last night with the President of China concerning the menace of North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2017 г.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ об эвакуации из Пхеньяна 600 тысяч человек. Так руководство страны готовится к войне. В настоящий момент США наращивают авианосную группировку у берегов полуострова. Вашингтон направил к его берегам ударную группу американских ВМС во главе с тяжелым атомным авианосцем Carl Vinson. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что военной цели эти маневры не имеют.

Также сообщалось о переброске частей китайской армии к границе с КНДР. Правда, позднее Пекин опроверг эту информацию.

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