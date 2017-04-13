Правительство отказалось от сноса пятиэтажек в регионах

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Сносить пятиэтажные дома в российских регионах пока не планируется, заявил глава Минстроя России Михаил Мень. По словам министра, власти Москвы подсчитали, что стоимость капитального ремонта пятиэтажек сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов.

Московскую программу сноса пятиэтажек ​на другие регионы пока распространять не планируется. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня", - заявил он.

12 апреля, комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока предложил распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы.

В течение 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысяч пятиэтажек, общая площадь которых превышает 25 миллионов квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 миллионов москвичей.

Как сообщил Мень, по подсчетам властей Москвы, стоимость капитального ремонта пятиэтажек сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов.

Министр добавил, что в 14 субъектах программа сноса аварийного жилья полностью выполнена, при этом 18 регионов значительно отстают от плана: в них расселено меньше 70% аварийных домов.

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