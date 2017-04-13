09:15, 13 апреля 2017

Итоги визита Тиллерсона в Москву: мнение эксперта

Теги:  сирия  сша  События. 25-й час  переговоры  тиллерсон

Какими аргументами Россия может убедить США вести себя более сдержано? Может ли Москва рассчитывать на поддержку Пекина и Тегерана? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" рассказала Вероника Крашенинникова.

Советник гендиректора Международного информагентства "Россия сегодня"  Вероника Крашенинникова в эфире программы "События. 25-й час" обсудила предварительные итоги визита Рекса Тиллерсона в Москву, а также разногласия, которые сохраняются между Москвой и Вашингтоном в сирийском вопросе.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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