Итоги визита Тиллерсона в Москву: мнение эксперта

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Какими аргументами Россия может убедить США вести себя более сдержано? Может ли Москва рассчитывать на поддержку Пекина и Тегерана? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" рассказала Вероника Крашенинникова.