Женщина зарезала своего друга в квартире на юге Москвы

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В одной из квартир на юге столицы женщина в ходе ссоры убила своего приятеля. После совместного распития спиртных напитков она нанесла ему ранения, от которых мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Женщина зарезала знакомого мужчину в квартире одного из домов на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу. Инцидент произошел во вторник на проспекте Андропова.

"В среду сотрудниками МВД задержана 53-летняя неработающая женщина, которая изобличена в том, что 11 апреля после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, нанесла ранения потерпевшему, от которых последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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