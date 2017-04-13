Минтранс легализует аэротакси в России

Теги: Общество бизнес вертолет транспорт

Владельцы небольших самолетов и вертолетов в России смогут зарабатывать на перевозке пассажиров, проведении авиаэкскурсий и обработке фермерских полей. Полезный для них законопроект разработало Министерство транспорта. Документ находится на стадии общественного обсуждения.

Министерство транспорта разработало законопроект, который упростит процедуру оформления сертификата эксплуатанта для владельцев небольших самолетов и вертолетов. Это позволит им зарабатывать на перевозке пассажиров, проведении авиаэкскурсий и обработке фермерских полей, пишет газета "Известия".

В настоящее время более половины легких и сверхлегких воздушных судов в России принадлежит физическим лицам. Речь идет о самолетах и вертолетах вместимостью до четырех человек. По оценкам ведомства, нововведение только на первоначальном этапе принесет экономике не менее 500 миллионов рублей в год. В настоящий момент документ находится на стадии общественного обсуждения.

В Минтрансе рассказали, что законопроект направлен на развитие малого бизнеса, который связан с использованием воздушных судов авиации общего назначения. При этом желающие инвестировать в этот бизнес уже есть. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что введение такой практики повысит транспортную мобильность населения и поспособствует увеличению количества рабочих мест, а также сократит количество несанкционированных полетов.

Между тем, эксперты не видят препятствий для осуществления инициативы Минтранса. По их мнению, бизнесмены могут пользоваться маленькими аэродромами и вертодромами, которые остались еще со времен СССР. Однако вызывают опасения качество техники и профессионализм будущих авиатаксистов. В связи с этим необходимо подготовить пилотов и специалистов по обслуживанию и ремонту техники.