Что зарубежные СМИ пишут о встрече Тиллерсона с Лавровым

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Одна из главных тем мировых СМИ сегодня - итоги переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США длилась почти целый день и, по мнению сторон, прошла продуктивно. Тем не менее, журналисты отмечают, что разногласия по основным вопросам, в частности по Сирии, между Москвой и Вашингтоном всё же остались.

"Это был длинный день". С этих слов Сергей Лавров начал пресс-конференцию по итогам переговоров с госсекретарем Тиллерсоном. Несколько часов обсуждений, а сразу после - двухчасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран с Владимиром Путиным. За встречей наблюдал, без преувеличения, весь мир. Большая часть переговоров прошла за закрытыми дверями. Но первые полосы мировых изданий выходят с обзорами итогов этой встречи, передает "ТВ Центр".

"В течение дня широкие противоречия между Россией и США проявились наглядно. Когда Тиллерсон сел с российским коллегой Сергеем Лавровым на пресс-конференции, было очевидно, что фундаментальные противоречия между США и Россией по Сирии и другим вопросам все еще остаются в силе", - пишет The Guardian.

Самая острая тема - сирийский кризис. Перед прибытием в Москву Рекса Тиллерсона информационный фон был крайне негативным. Американская атака на сирийский аэродром "Шайрат", которая стала ответом на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском, сместила акценты повестки дня. Сергей Лавров ясно заявил, что Москва настаивает на объективном расследовании инцидента. Госсекретарь Тиллерсон не стал повторять воинственные заявления, которые он делал ещё накануне прибытия в Москву.

"Тиллерсон воздержался от обвинений России в причастности к химической атаке в провинции Идлиб на прошлой неделе, умерив критику администрации Трампа в отношении Москвы", - опубликовала газета The Wall Street Journal.

Разногласия остаются и по дальнейшей судьбе сирийского президента Башара Асада. Москва считает, что достичь мира в Сирии необходимо, Вашингтон же настаивал на том, что пока Асад у власти - мира в Сирии достичь нельзя. В Москве Тиллерсон уже не настаивал на этой позиции. По ряду вопросов главы внешнеполитических ведомств смогли найти общие подходы. Согласились с тем, что расследование химатаки в провинции Идлиб должно проходить под эгидой ООН. Достигнута договорённость о возобновлении обмена информацией между военными - на основе меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии, приостановленного после ударов США по "Шайрату". Также по общему мнению сторон основой урегулирования на востоке Украины может быть только Минский процесс.

Многие ведущие мировые издания вышли с заголовками, цитирующими слова Тиллерсона о том, что отношения России и США находятся на самом низком уровне за всю историю. Но одним из итогов встречи стало как раз соглашение о назначении с обеих сторон спецпредставителей по налаживанию двусторонних отношений. Financial Times обращает внимание на то, что тон переговоров вовсе не был столь воинственным, как это ожидалось перед самой встречей.

"Заявления Лаврова и Тиллерсона, самого высокопоставленного представителя США, который посетил Россию после того, как Трамп стал президентом, были скорее примирительными, нежели усиливающими напряженность", - пишет издание.

Результатами московских переговоров остался, по всей видимости, доволен президент Трамп. Он оценил встречу, как "успешную".

"Я думаю, мы провели очень успешную встречу в России. Посмотрим на результаты, которые мы увидим через какое-то время. Слова - это не самое важное. Но, опираясь на то, что я услышал, всё прошло хорошо, может даже лучше, чем ожидалось", - заявил Трампп.

На встрече, которую Дональд Трамп провёл с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент, тем не менее, признал, что сейчас наши страны "не очень ладят", но призвал к терпению. "Посмотрим, что этого выйдет" - заключил Трамп.

Сергей Псурцев. "ТВ Центр".

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