Мигранты незаконно пекли пасхальные куличи на юге Москвы

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На юге столицы правоохранительные органы выявили пекарню, в которой 30 мигрантов незаконно готовили пасхальные куличи. Иностранные граждане не имели разрешительных документов на работу. По итогам проверки полицейские составили на них 30 административных протоколов.

Полицейские выявили пекарню по производству пасхальных куличей на юге Москвы, в которой незаконно работали 30 приезжих из Средней Азии. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД России Александр Князев.

"На территории одной из промышленных зон, расположенных на Автозаводской улице, сотрудники полиции выявили пекарню, в которой незаконно работали иностранные граждане. На момент проверки на территории производства находились более 30 приезжих из Средней Азии, которые трудились там в качестве пекарей", - приводит слова Князева сайт ведомства.

Правоохранительные органы установили, что иностранные граждане не имели разрешительных документов на работу. По итогам проверки полицейские составили 30 административных протоколов по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".