В США 4 россиян признали вину по делу о кибермошенничестве на $5 млн

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Четверо граждан России, проживающих в США, признали вину в кибермошенничестве, ущерб от которого предварительно оценивается в пять миллионов долларов. По данным американского Минюста, они использовали банковские карты, полученные в результате кибератак и хищения персональных данных.

Четверо россиян и один белорус признали себя виновными в рамках дела о кибермошенничестве, убытки от которого предварительно оценили в 5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Речь идет о 33-летней Ирине Федосеевой, 34-летнем Дмитрии Федосееве 29-летнем Тимуре Сафине и 22-летней Кристине Герасимовой, а также гражданине Белоруссии Сергее Потапове. Все они признали себя виновными в мошенничестве с персональными данными и кредитными картами.

Наказания подсудимым будут назначены в ходе слушаний, которые запланированы на июнь и сентябрь этого года. По информации ведомства, преступная группа совершала кибератаки с 2014 года.

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