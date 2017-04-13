Лавров: Россия не позволит голословно обвинять Сирию в СБ ООН

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Россия не поддержит новых попыток в Совбезе ООН принять резолюцию, голословно осуждающую сирийское правительство, заявил Сергей Лавров. Москва настаивает на официальном расследовании инцидента в Идлибе. К тому же, Дамаск готов предоставить экспертам по запрещению химического оружия доступ к авиабазе Шайрат. Накануне в Совете Безопасности развернулась жесткая дискуссия по этому вопросу.

Рук могло быть достаточно, чтобы принять резолюцию по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Документ, подготовленный "западной тройкой" - США, Великобританией и Францией. Но Россия накладывает вето, в очередной раз призывая начать независимое расследование инцидента, передает "ТВ Центр".

"Главная проблема была в том, что проект резолюции "тройки" назначал виновных еще до проведения расследования, объективного и независимого расследования. Подход, несовместимый со стандартами правосудия. Вы о наших озабоченностях знали. Но в очередной раз поставили свой односторонний, а потому обреченный проект на голосование. Это что, стало национальным спортом - преднамеренно подрывать единство?" – отметил постпред России в ООН Владимир Сафронков.

Споры о формулировках в Совбезе ООН продолжаются вторую неделю. Новая редакция документа – уже четвертая - мало чем отличается от предыдущих. Все те же голословные обвинения и угрозы в адрес Дамаска. Кроме того, Запад требует от сирийского правительства предоставить планы полетов, имена командиров экипажей и записи, сделанные в день предполагаемой химатаки. А также доступ к авиабазе Шайрат. Той самой, по которой США нанесли воздушный удар в конце недели. И в этом контексте резолюция выглядит как попытка оправдать действия американской авиации.

"Каждый раз, когда сирийский режим сбрасывает бомбы на гражданское население, во всем мире люди выступают против жестокости Асада. России давно пора прекратить покрывать его, давно пора выступить за мир и перестать быть частью проблемы", - заявила постоянный представитель США в Совбезе ООН Никки Хейли.

Вслед за американскими дипломатами, к обвинениям подключились журналисты CNN. По данным телеканала, разведка США перехватила сообщения сирийских военных и экспертов в области химоружия. Подробности не раскрываются, но суть одна: специалисты якобы обсуждают готовившуюся атаку с применением газа зарин в провинции Идлиб. Специальный корреспондент при Пентагоне объясняет, почему Вашингтон не предотвратил удар, если действительно знал о готовящемся преступлении.

"США собирают такой большой объем сообщений в странах вроде Сирии и Ирака, что материал часто не обрабатывается, если не произойдет какое-либо конкретное событие, требующее от аналитиков изучить разведматериал", - сообщает CNN.

И этого разведматериала, уверены в Вашингтоне, вполне достаточно, чтобы назначить виновных. Спустя две недели после случившегося в провинции Идлиб официальное расследование так и не началось. На проведении тщательного анализа настаивают Китай, Казахстан, Эфиопия и Боливия, которая тоже проголосовала против резолюции. Еще больше в этом заинтересована сирийская сторона.

"Как здравомыслящий и разумный человек может поверить в эту ложь и обвинения в адрес моей страны, Сирии, обвинений в применении химического оружия, которым мы даже не обладаем. У нас нет этого оружия, и это было подтверждено в заявлении от июня 2014 года", - заявил посол Сирии Башар аль-Джафари.

Дамаск не раз заявлял, что готов принять специалистов Организации по запрещению химоружия на авиабазе, с которой, по версии американских спецслужб, была произведена зариновая атака. Но для Совбеза ООН, кажется, важнее сам факт принятия резолюции, чем знать правду, которая Вашингтону может и не понравиться.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".