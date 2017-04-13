В Донбассе начал действовать новый режим перемирия

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Пожар на военном складе под Харьковом уничтожил боеприпасы на миллиард долларов. Ущерб подсчитали в Верховной Раде. Депутаты заявили - такие потери Украина позволить себе не может. Из-за нехватки средств уже всерьез говорят о закрытии киевского метро. Проблем добавляет и блокада Донбасса. На Юго-Востоке в четверг начал действовать новый режим перемирия. Сколько он продержится, предугадать сложно.

Жители села Яковлевка близ Донецка утром привычно собирают осколки мин и варят завтрак на печке. Так безопаснее и быстрее. Света в домах нет. Линия электропередачи снова повреждена после обстрела украинской армии. Говорят: вся надежда на Россию, откуда должны привезти новый трансформатор, и на перемирие, передает "ТВ Центр".

Накануне контактная группа в Минске подтвердила, что режим прекращения огня вступает в силу в четверг утром. Договоренности об этом достигли в преддверии Пасхи, чтобы жители Донбасса могли посетить храмы и кладбища. Но даже к главному христианскому празднику по разные стороны линии разграничения готовились по-разному. Глава ДНР Александр Захарченко сажал в Донецке розы, а президент Порошенко в подконтрольной части Луганской области наблюдал за учениями танковой бригады и делал грозные заявления.

"Все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И в случае необходимости части готовы в кратчайшее время выдвинуться в назначенные места для защиты наших рубежей", - отметил он.

Не обошелся Порошенко и без обещаний. Посулил военнослужащим на передовой прибавку в 7500 гривен. Солдаты и офицеры встретили новость молча. Подобные обещания они слышали уже много раз, но денег так и не увидели. В украинском бюджете, формируемом в основном за счет западных кредитов, сейчас каждая гривна на счету. В угоду кредиторам растут коммунальные платежи, готовится грабительская пенсионная реформа. А своеобразное исполнение обещанной Киевом децентрализации власти привело к тому, что региональные бюджеты оказались на грани банкротства. Даже в столице уже всерьез обсуждается вопрос закрытия метрополитена. Местные СМИ со ссылкой на Департамент транспорта сообщают, что денег подземке хватит максимум на месяц. Очевидно, что остановка метро явно не прибавит популярности мэру Кличко, за отставку которого киевляне уже вовсю собирают подписи.

Но у власти на всех уровнях свои проблемы. В Верховной Раде борются за чистоту языка, а в правительстве в День космонавтики вспомнили, что еще не декоммунизировали этот праздник. Вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил перенести его с 12 апреля на 19 ноября, когда совершил первый полет украинец Леонид Каденюк. На орбиту его доставил американский "Шаттл". Замечание некоторых министров о том, что Сергей Королев, родившийся в Житомире, сделал куда больше для мировой космонавтики, Кириленко не убедило.

Алексей Платонов, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".