Паводки в России: десятки населенных пунктов затоплены

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Весенние паводки охватывают все больше российских регионов. В Оренбургской области от большой земли оказались отрезаны несколько сотен человек. Затоплены мосты в нескольких районах. Спасатели пришли на помощь жителям сел в Алтайском крае. Из затопленных дворов откачивают воду и обустраивают водоотводные каналы.

Большая вода отрезала жителей нескольких сел в Оренбургской области от внешнего мира. Обильные паводки после таяния снега привели к подтоплению сотен домов по всему региону. Более 200 человек эвакуированы в пункты временного размещения, передает "ТВ Центр".

"Оказывается адресная помощь населению, оказывается доставка, подвоз питьевой воды, осуществляется контроль за системами жизнеобеспечения в жилых домах, они все у нас подключены к электроснабжению, газифицированы", - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

Движение на мостах и трассах в некоторых районах практически парализовано. Водители на свой страх и риск преодолевают водные преграды.

После снежной зимы обильных паводков ждут и в Сибири. В Алтайском крае под воду уже ушло несколько населенных пунктов. В Рубцовске затопленными оказались 48 частных домов.

Местные жители к разгулу стихии привыкли. Но на этот раз им не удалось обойтись без помощи спасателей. Из затопленных дворов откачали более 60 тысяч кубометров воды.

Паводки не обошли стороной и центральную Россию. В Буинском районе Татарстана после обильного таяния снегов два низководных моста накрыло водой.

Готовиться к весеннему разгулу стихии спасатели начинают задолго до таяния снегов, удаляя ледовые пробки на водоемах. Работы по подрыву льда проходят сейчас во многих регионах страны, благодаря этому десятки населенных пунктов по всей стране этой весной смогут избежать подтопления.

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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