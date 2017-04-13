Собянин: московские поликлиники улучшат помощь пожилым пациентам

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Результаты реализации программы по улучшению медицинской помощи сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил поликлинику на востоке столицы, где впервые был введен проект.

Московские поликлиники улучшат помощь пожилым пациентам. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

За пожилым пациентам теперь закреплены личные врачи-терапевты, они составят индивидуальный план лечения, а главное - дают свои рекомендации в любое время. В случае плохого самочувствия пенсионеры могут позвонить своему врачу.

За прошедший год этот проект был введен в восьми московских поликлиниках и показал отличные результаты. Теперь программа улучшения медицинской помощи будет действовать во всех клиниках города.

"В Москве стартовал очень интересный эксперимент, который касается оказания медицинской помощи пожилым людям с несколькими хроническими болезнями. Если брать общую статистику, то у нас значительно улучшилась доступность поликлинической помощи, стационарной помощи. В связи с тем, что население Москвы стареет, продолжительность жизни растет, есть большая категория больных, которым требуется не просто стандартный подход, а индивидуальный подход, больше внимания, больше возможностей общаться пациентов с врачами. И два года тому назад с подачи медицинского сообщества запустили эксперимент, который касается обслуживания хронических больных, когда создаются специальные участки, закрепляется небольшое количество хронических больных так, чтобы врач мог индивидуально работать с каждым", - приводит слова Собянина АГН "Москва".