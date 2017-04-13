Российские военные помогли восстановить хлебопекарню в Алеппо

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Российский Центр по примирению враждующих сторон помог восстановить хлебопекарню в Алеппо. Она открыта в районе Кади Аскар в Восточном Алеппо, теперь жители района будут получать бесплатный хлеб.

В Сирии российский Центр по примирению сторон за сутки провел семь гуманитарных акций. Жителям провинций Алеппо и Эс-Сувейда раздали почти три тонны грузов. Кроме того, с помощью наших самолетов в сирийский Дейр-эз-Зор доставили продукты, которые были собраны по линии ООН, передает "ТВ Центр".

Помогают российские военные и восстанавливать сирийские предприятия, разрушенные и разграбленные террористами. Сейчас идет ремонт на самом крупном хлебозаводе в Алеппо. Там разбирают завалы, в ближайшее время завезут и настроят оборудование. А в районе Кади Аскар запустили государственную пекарню. Это первая линия, которая заработала после освобождения. Продукцию местным жителям будут раздавать бесплатно. Муку в рамках гуманитарной помощи поставляют российские военные.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон сегодня присутствует на знаменательном мероприятии, которое происходит в районе Кади Аскар, по открытию хлебопекарни. Сегодня открытие хлебопекарни, которая будет производить порядка 13 тысяч тонн хлеба ежедневно для населения Кади Аскар", - сообщил представитель Центра Захид Касумов.

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