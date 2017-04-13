В Крыму перезахоронили останки советских воинов

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В Крыму со всеми военными почестями перезахоронили останки 12 советских воинов, которые участвовали в освобождении полуострова в 44 году. Там шли ожесточенные бой, и до сих пор остаются десятки неизвестных братских могил. Историки по крупицам собирают данные о погибших и устанавливают их имена.

На церемонии прощания с безымянными красноармейцами молитва звучит сразу на трех языках, передает "ТВ Центр". Это уже традиция. Какой веры были погибшие неизвестно. Опознан только один из 12 бойцов. Попрощаться с ними пришли все жители небольшого села, рядом с которым красноармейцы шли в свой последний бой.

В конце 1943 года советская армия только готовилась освобождать полуостров. Чтобы наступать с севера, нужен был подходящий плацдарм. Территорию для этого отвоевывали несколько месяцев. Сражаться приходилось в чистом поле, где даже небольшой курган был стратегически важным местом.

Именно здесь, рядом с небольшим селом Красноармейское, проходила последняя линия немецкой обороны. К этому времени фашисты были в окружении, поэтому оборонялись ожесточенно. Найденные красноармейцы погибли за три месяца до освобождения Крыма. И таких братских могил здесь десятки.

Это последняя фотография лейтенанта Ефима Швейбмана. Он погиб 15 ноября 1943 года и похоронен в братской могиле. Спустя 73 года его останки обнаружили крымские поисковики. Они же связались с родными.

Медаль за отвагу, по которой опознали погибшего, - теперь семейная реликвия. Командир роты стрелков, не раз отмеченный за свою храбрость, свой последний подвиг совершил на севере Крыма. Находки здесь в буквальном смысле на каждом шагу. Осколки снарядов, патроны, каски.

Безымянной эта братская могила пробудет скорее всего недолго. Историки обнаружили донесение, в котором упоминается последний бой стрелкового отряда. Там же фамилии погибших красноармейцев. Сейчас поисковики пытаются выйти на связь с родственниками.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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