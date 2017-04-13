В Москве за хранение наркотиков задержан преподаватель МФТИ из США

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Полиция задержала 30-летнего уроженца США, преподающего в МФТИ. Причина в незаконном хранении наркотиков. Сейчас с мужчины взята подписка о невыезде.

Уроженец США, преподающий в Московском физико-техническом институте (МФТИ) задержан в российской столице по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло на улице Тверская–Ямская. У 30-летнего гражданина США из штата Огайо, который временно зарегистрирован в Москве, был обнаружен сверток с мефедроном массой около одного грамма.

В МФТИ он преподает курсы английского языка. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. С мужчины взята подписка о невыезде.