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Программу "Моя улица" поддерживают около 80% москвичей. Об этом журналистам заявил председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко.

Почти 80% москвичей положительно относятся к программе "Моя улица". Об этом сообщает ТАСС. "Исследование проводилось с 25 марта по 5 апреля 2017 года методом уличного анкетного опроса жителей Москвы по стандартизированной анкете. Задача - выяснить, как относятся москвичи к проекту "Моя улица", какие положительные и отрицательные стороны они могут выделить. Всего было собрано 1 тыс. 677 анкет, в том числе 832 в ЦАО, 845 - в остальных административных округах. Итог нашего исследования такой: 34% москвичей заявили, что относятся к программе "целиком положительно", еще 42% - "скорее положительно", - заявил председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко.

По его словам, наиболее положительно москвичи оценивают благоустройство улиц Тверская, Новый Арбат и Садового кольца.

"Согласно результатам исследования, 53% москвичей считают, что программа "Моя улица" выгодна всем москвичам, и 31% - жителям района, в котором проводится благоустройство улиц", - добавил Макаренко.