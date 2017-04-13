Из окна восьмого этажа дома в Москве выпал ребенок и остался жив

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Годовалый ребенок выжил после падения из окна с восьмого этажа в Москве. Его спасло то, что он упал на решетку, расположенную на уровне третьего этажа. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика. У него диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

Годовалый ребенок выпал из окна с восьмого этажа жилого дома на улице Валовая в Москве. Мальчик остался жив, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 12 апреля. Малыша спасло то, что он упал на решетку, расположенную на уровне третьего этажа. Врачи скорой помощи госпитализировали мальчика. У него диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили отца ребенка. По его словам, маленький сын некоторое время находился в комнате без присмотра. Он лежал на диване после вечерней ванны. Окно, как отметил мужчина, было закрыто.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.