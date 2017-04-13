Экс-главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки

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По словам адвоката Игоря Трунова, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 миллионов рублей. Он отметил, что по этому делу также проходят предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова.

Сотрудники Следственного комитета России задержали экс-главу республики Марий Эл Леонида Маркелова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

"По делу проходят трое - Маркелов, который задержан, а также взяткодатели - предприниматель Николай Кривашин, а также глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова", - сказал Трунов. В свою очередь, "Интерфакс" отмечает, что размер взятки составлял 250 миллионов рублей.

По словам адвоката, в настоящее время в столичной квартире дочери Маркелова и в доме его супруги проходят обыски. Кроме того, следственные действия ведутся и в Марий Эл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Марий Эл Леонида Маркелова, и о назначении врио руководителя региона Александра Евстифеева. По словам российского лидера, экс-глава республики выразил желание поменять место работы.

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