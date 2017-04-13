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Недавний опрос столичных жителей на тему их отношения к масштабной программе благоустройства "Моя улица" показал, что 86% позитивно относятся к изменениям и выступают за поддержку проекта.

86% москвичей считает, что программу "Моя улица" необходимо продолжать. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в ТАСС на тему "Отношение москвичей к программе благоустройства центра столицы "Моя улица" - итоги исследования" председатель правления фонда Центра политических технологий Борис Макаренко.

"Наше исследование на тему отношения жителей столицы к масштабной программе благоустройства "Моя улица" проводилось с 25 марта по 5 апреля 2017 года методом уличного опроса по стандартизированной анкете, было собрано и обработано более 1,6 тысяч анкет. Исследование выявило положительную оценку столичных жителей к проекту, около 86% москвичей положительно оценивают программу и выступают за ее поддержку", - подчеркнул Макаренко.

По его словам, в рамках опроса столичных жителей было выявлено три группы людей: живущие в центре Москвы, прибывающие на работу в центр города из других более отдаленных округов столицы и те, кто очень редко посещает центр города.

"В результате нашего опроса выяснилось, что 60% москвичей практически не бывает в центре столицы. А самая высокая поддержка программы "Моя улица" у пользователей городского портала "Активный гражданин", из них более 85% поддерживают данный проект", - добавил он.