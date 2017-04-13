Автомобиль Надежды Савченко сбил женщину в Киеве

Теги: ДТП украина савченко

Пожилая женщина пострадала из-за наезда автомобиля нардепа Верховной Рады Надежды Савченко. Это произошло в Деснянском районе Киева на улице Теодора Драйзера.

Автомобиль нардепа Верховной Рады Украины Надежды Савченко сбил пожилую женщину в Киеве. Об этом сообщается на странице группы "Троещина ВК" во "ВКонтакте".

Отмечается, что ДТП случилось в Деснянском районе на улице Теодора Драйзера у дома №4.

На фотографиях с места происшествия видно, как женщина, выглядящая как Надежда Савченко, помогает пострадавшей подняться. Также на фото видна машина скорой помощи.

Автомобиль с Надеждой Савченко не в первый раз попадает в ДТП. В декабре 2016 года машина, в которой сидела нардеп, а также ее сестра, слетела в кювет по дороге в Одесскую область. Причиной стала очень скользкая трасса. Тогда в результате аварии никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 11 сентября того же года автомобиль с Надеждой Савченко оказался случайно протаранен другой машиной на дороге в Киеве. В этом случае также обошлось без пострадавших.