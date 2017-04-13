ЕСПЧ обязал Россию выплатить €3 млн пострадавшим от теракта в Беслане

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ЕСПЧ присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане. Размер компенсации составляет 2,9 миллиона евро, 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. Суд признал, что власти не приняли необходимых мер для того, чтобы расследовать все обстоятельства теракта и причины гибели заложников.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2,9 миллиона по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году.

Как говорится в постановлении на сайте суда, Россию также обязали выплатить 88 тысяч евро судебных расходов. По мнению ЕСПЧ, власти не смогли свести к минимуму риски при проведении спецоперации.

Ранее в ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек.

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