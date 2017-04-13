Смена взглядов Трампа на НАТО озадачила постпредство России при альянсе

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Мнение президента США Дональда Трампа о НАТО изменилось. Теперь он не считает организацию устаревшей, как в январе. Эти высказывания озадачили постпредство России при альянсе. Там назвали резкую смену взглядов главы Белого дома "логическим квестом".

В постоянном представительстве России при НАТО выразили недоумение резкой сменой оценки альянса президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в Twitter постпредства.

"Мы озадачены. Логический квест от президента США. Когда произошел переломный момент?", - говорится в сообщении.

Ниже приведен рисунок с двумя высказываниями хозяина Белого дома о деятельности НАТО. Слева показана его фраза о том, что альянс является устаревшим, а справа его опровержение собственных слов.

We are puzzled���� logical quest from @POTUS. When was the turning point? pic.twitter.com/Lpv4FpOfPA — Russians at NATO (@natomission_ru) 12 апреля 2017 г.

Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США подчеркнул, что больше не считает альянс устаревшим, передает "Интерфакс".

В январе в интервью СМИ Трамп отмечал, что занимает в этом вопросе противоположную позицию. По его словам, организация устарела, так как, была спроектирована много лет назад. Также он потребовал от союзников Североатлантического альянса повысить свои военные расходы.

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