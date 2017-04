Смена взглядов Трампа на НАТО озадачила постпредство России при альянсе

В постоянном представительстве России при НАТО выразили недоумение резкой сменой оценки альянса президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в Twitter постпредства.

"Мы озадачены. Логический квест от президента США. Когда произошел переломный момент?", - говорится в сообщении.

Ниже приведен рисунок с двумя высказываниями хозяина Белого дома о деятельности НАТО. Слева показана его фраза о том, что альянс является устаревшим, а справа его опровержение собственных слов.

We are puzzled���� logical quest from @POTUS. When was the turning point? pic.twitter.com/Lpv4FpOfPA