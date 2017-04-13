На юге России задержали автомобиль с кокаином на 300 млн рублей

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ФСБ пресекла поставку кокаина на сумму более 300 миллионов рублей в Краснодарском крае. В рамках спецоперации был выявлен автомобиль с тайником, из которого изъяли брикеты с 36 килограммами наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупном размере на территории Краснодарского края. В рамках спецоперации "Анаконда" они выявили подозрительный автомобиль Skoda с петербургскими государственными знаками. Об этом TVC.ru сообщили в ЦОС ФСБ России.

"В ходе осмотра в автомобиле обнаружен тайник, из которого изъяты брикеты с неустановленным веществом общей массой 36 килограммов. По результатам проведенной химической судебной экспертизы обнаруженное вещество определено как кокаин", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, стоимость этой партии наркотика составляет около 300 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере".

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