В выходные Москву ожидают заморозки с мокрым снегом

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В Гидрометцентре России заявили, что в выходные Москву ждут заморозки с мокрым снегом. Ночью температура будет колебаться от минус двух до нуля градусов. Днем будет от четырех до шести. В начале следующей недели осадки и облачная погода сохранятся.

Холодная погода не оставит Москву в ближайшие выходные. В Гидрометцентре России выяснили, что столичный регион останется под влиянием циклонов и их фронтов.

От климатической нормы средняя температура будет отставать на два-три градуса. По ночам она будет понижаться до "околонулевых значений и даже до небольшого минуса". Временами будут выпадать осадки.

В пятницу, 14 апреля москвичей ждет умеренный дождь, а также от четырех до шести градусов тепла. В Подмосковье температура будет колебаться между двумя и семью градусами.

В субботу ожидается небольшой мокрый снег. Ночью температура будет от минус двух до нуля градусов, а в области – от минус четырех до плюс одного. Днем будет от четырех до шести в столице и от трех до восьми в области.

В воскресенье, 16 апреля вновь ожидается мокрый снег и дождь. Температура будет аналогичная субботним показателям. Приблизится очередной циклон. В начале следующей недели умеренные осадки и облачная погода сохранятся.