В Петербурге арестовали курсанта военной академии по делу о терроризме

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу курсанта Военно-космической академии имени Можайского. Его заподозрили в содействии терроризму.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу курсанта Военно-космической академии имени Можайского. Его заподозрили в содействии терроризму.

По данным 47news, задержанным по подозрению в содействии терроризму является 19-летний курсант Вадим Осипов, который учится на первом курсе.

Осипов, пишет издание со ссылкой на следствие, "вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений".

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

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